台湾经济指标预测--6月27日至8月20日

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *6月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/4 1610 外汇存底 6月底 -- 4,216.51亿美元 *7月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/7 1600 出口 6月 -- +1.4% 7/8 0830 消费者物价指 6月 -- +1.61% 数(CPI) *7月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/21 1600 外销订单 6月 -- +4.7% 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 3.99% 7/23 1600 工业生产指数 6月 -- 5.19% *7/25 1610 M2年增率 6月 -- +5.91% *8月18日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- +3.14% *-- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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