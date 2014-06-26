全球金融：MSCI明晟计划为国际投资者发布中国内地A股指数

路透伦敦6月26日 - 明晟(MSCI)周四表示，将为海外投资者发布一中国内地A股指数。此前该公司未将A股纳入主要新兴市场股票指数。

中国正在逐步放开A股市场。配额制度对海外投资者构成了限制。然而在过去的几个月，整个配额体系加速扩张，这是因为中国寻求实现市场化。

MSCI今年稍早曾启动将A股纳入主要新兴市场指数 的咨询工作。不过当一些投资者以进入市场受限为由提出拒绝后，MSCI搁置了计划。

A股仍在MSCI的考虑范围之内，有可能在2015年加入主要新兴市场指数。

中国实际上已经占到MSCI新兴市场股指的最大份额。只不过，这是通过在香港上市的内地企业(H股)以及B股所实现的。

MSCI明晟表示，新推出的MSCI明晟中国A股国际指数(MSCI China A International index)以及中国综合指数(China All Shares)，专为拥有A股投资配额的海外投资者设计。完) (编译 洪曦; 审校 田建华)