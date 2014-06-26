全球金融：MSCI明晟计划为国际投资者发布中国内地A股指数

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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路透伦敦6月26日 - 明晟(MSCI)周四表示，将为海外投资者发布一中国内地A股指数。此前该公司未将A股纳入主要新兴市场股票指数。
中国正在逐步放开A股市场。配额制度对海外投资者构成了限制。然而在过去的几个月，整个配额体系加速扩张，这是因为中国寻求实现市场化。
MSCI今年稍早曾启动将A股纳入主要新兴市场指数 的咨询工作。不过当一些投资者以进入市场受限为由提出拒绝后，MSCI搁置了计划。
A股仍在MSCI的考虑范围之内，有可能在2015年加入主要新兴市场指数。
中国实际上已经占到MSCI新兴市场股指的最大份额。只不过，这是通过在香港上市的内地企业(H股)以及B股所实现的。
MSCI明晟表示，新推出的MSCI明晟中国A股国际指数(MSCI China A International index)以及中国综合指数(China All Shares)，专为拥有A股投资配额的海外投资者设计。完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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