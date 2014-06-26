路透基点：台湾亿丰五年期再融资规模降至36亿台币--TRLPC

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
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路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾窗帘制造商亿丰综合工业已将其五年期再融资规模由40亿台币降至36亿台币(1.2亿美元)。
牵头行兼簿记行台北富邦商业银行承贷9亿台币。
三菱东京日联银行、永丰银行和中国信托商业银行为牵头行，各承贷5亿台币。
彰化银行、玉山银行、台湾工业银行、台湾合作金库各承贷3亿台币。
贷款在周三签约。
如先前报导，Norman International Inc、New Legend Enterprises Ltd、以及Billion Coins Development Ltd为本笔贷款提供保证。
这笔贷款原先分为28亿台币的A部分及12亿台币的B部分，利率为较次级市场商业本票利率加码95个基点，税前利率不得低于1.7%。
核贷5亿台币以上者获得牵头行头衔，前端费为17个基点；核贷4-4.99亿台币者获得主办行头衔，前端费为14个基点；核贷3-3.99亿台币者获得经理行头衔，前端费为8个基点。
在5月16日之前承诺核贷4亿台币以上的银行，可以取得提前加入费用5个基点，而在这之前承贷3-3.99亿台币的银行则取得3个基点的提前加入费用。
本贷款有三年宽限期，之后分五次等额还款。(完) (编译 王冠中; 审校 王洋)
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。