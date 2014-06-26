路透基点：台湾亿丰五年期再融资规模降至36亿台币--TRLPC

路透香港6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾窗帘制造商亿丰综合工业已将其五年期再融资规模由40亿台币降至36亿台币(1.2亿美元)。

牵头行兼簿记行台北富邦商业银行承贷9亿台币。

三菱东京日联银行、永丰银行和中国信托商业银行为牵头行，各承贷5亿台币。

彰化银行、玉山银行、台湾工业银行、台湾合作金库各承贷3亿台币。

贷款在周三签约。

如先前报导，Norman International Inc、New Legend Enterprises Ltd、以及Billion Coins Development Ltd为本笔贷款提供保证。

这笔贷款原先分为28亿台币的A部分及12亿台币的B部分，利率为较次级市场商业本票利率加码95个基点，税前利率不得低于1.7%。

核贷5亿台币以上者获得牵头行头衔，前端费为17个基点；核贷4-4.99亿台币者获得主办行头衔，前端费为14个基点；核贷3-3.99亿台币者获得经理行头衔，前端费为8个基点。

在5月16日之前承诺核贷4亿台币以上的银行，可以取得提前加入费用5个基点，而在这之前承贷3-3.99亿台币的银行则取得3个基点的提前加入费用。