中欧贸易：欧盟将对中国大陆及台湾出口至其的不锈钢发起反倾销调查

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透布鲁塞尔6月26日 - 欧盟执委会已经对中国大陆及台湾的不锈钢企业展开调查。此前欧洲钢企称中国大陆及台湾企业以不公平的低价出口。
欧盟执委会在周四的官方刊物中表示，欧盟钢铁工业联盟(EUROFER)5月13日的起诉显示，中国大陆及台湾钢企对欧洲增加出口，对欧盟同业构成了负面影响。
欧盟执委会的反倾销调查最多将持续15个月，可能在九个月内采取临时措施。若施加惩罚性进口关税，通常会持续五年时间。
据欧盟统计局，欧盟去年从中国大陆及台湾共进口7.58亿欧元(10亿美元)价值的冷轧不锈钢，为2002年的10倍。
据可用数据，欧盟该行业2012年产值为236亿欧元。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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