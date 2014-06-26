英国央行：必要时仍有更多工具可控制房市--总裁卡尼

标题新闻：德国财长朔伊布勒称欧盟不会惩罚英国退欧，但退欧后就不能享受欧盟的权利
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路透伦敦6月26日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，如果央行最新的抵押贷款降温措施效果不彰，央行仍有各种额外工具可以控制房市。
“我们有种类众多的额外工具可以使用。当然，我们今天所宣布的措施，必要时就可以予以调整，”卡尼在记者会上表示。
卡尼指出，这些额外工具有可能包括对放贷机构制定一个行业资本缓冲规定，同时，如果宏观审慎工具没有效果，央行最终可以动用货币政策。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。