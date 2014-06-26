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债券 | 2014年 6月 26日 星期四 18:31 BJT

英国央行：必要时仍有更多工具可控制房市--总裁卡尼

路透伦敦6月26日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，如果央行最新的抵押贷款降温措施效果不彰，央行仍有各种额外工具可以控制房市。

“我们有种类众多的额外工具可以使用。当然，我们今天所宣布的措施，必要时就可以予以调整，”卡尼在记者会上表示。

卡尼指出，这些额外工具有可能包括对放贷机构制定一个行业资本缓冲规定，同时，如果宏观审慎工具没有效果，央行最终可以动用货币政策。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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