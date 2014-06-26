东南亚股市：印尼股市上涨，商品类股票引领该地区涨势

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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路透曼谷6月26日 - 周四印尼股市上涨，因大型银行股从近期跌势中反弹，而原油和棕榈油价格上涨，提振能源和棕榈树种植园股票表现出色。
印尼股市 收高0.7%，从周三所创的约七周低位反弹。Bank Central Asia 大涨2.8%；Bank Mandiri 收高1%。两者周三均收低。
汤森路透数据显示，印尼股市外资净流出330万美元，周三净流出1,399万美元。
近期围绕印尼7月9日总统选举的不确定性打压印尼股市。
该地区上涨的股票包括，泰国能源开发商PTT Exploration and Production ；印尼棕榈树种植园Astra Agro Lesta 和马来西亚新上市的棕榈油公司Boustead Plantations 。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 426.01 2.32 +0.55 +9.69 388.37
新加坡 3278.57 17.03 +0.52 +3.51 3167.43
马来西亚 1889.97 0.42 +0.02 +1.23 1866.96
泰国 1477.48 8.99 +0.61 +13.77 1298.71
印尼 4872.42 33.44 +0.69 +14.00 4274.18
菲律宾 6892.18 57.50 +0.84 +17.02 5889.83
越南 576.40 4.13 +0.72 +14.22 504.63
(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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