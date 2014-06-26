版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 19:06 BJT

东南亚股市：印尼股市上涨，商品类股票引领该地区涨势

路透曼谷6月26日 - 周四印尼股市上涨，因大型银行股从近期跌势中反弹，而原油和棕榈油价格上涨，提振能源和棕榈树种植园股票表现出色。

印尼股市 收高0.7%，从周三所创的约七周低位反弹。Bank Central Asia 大涨2.8%；Bank Mandiri 收高1%。两者周三均收低。

汤森路透数据显示，印尼股市外资净流出330万美元，周三净流出1,399万美元。

近期围绕印尼7月9日总统选举的不确定性打压印尼股市。

该地区上涨的股票包括，泰国能源开发商PTT Exploration and Production ；印尼棕榈树种植园Astra Agro Lesta 和马来西亚新上市的棕榈油公司Boustead Plantations 。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 426.01 2.32 +0.55 +9.69 388.37

新加坡 3278.57 17.03 +0.52 +3.51 3167.43

马来西亚 1889.97 0.42 +0.02 +1.23 1866.96

泰国 1477.48 8.99 +0.61 +13.77 1298.71

印尼 4872.42 33.44 +0.69 +14.00 4274.18

菲律宾 6892.18 57.50 +0.84 +17.02 5889.83

越南 576.40 4.13 +0.72 +14.22 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

(编译 田建华; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐