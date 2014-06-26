国际油市：亚洲燃料油粘度差缩窄至三个半月低点

路透新加坡6月26日 - 粘度差--180-cst燃料油和380-cst燃料油之间的互换价差--缩窄至三个半月低点，符合380-cst燃料油市场走坚的态势。

据路透数据，该价差周四报每吨5.75美元，低于前一日的6.50美元。

当380-cst燃料油走坚，或180-cst燃料油走弱时，该价差倾向于缩窄。

380-cst燃料油较新加坡现货报价升水报1美元，受兴隆坚挺报价的支撑。据路透计算，兴隆的报价介于每吨0.67-1.76美元。

一位在新加坡的交易员说：“他们似乎希望缩窄粘度差并提振380-cst燃料油市场，所以他仍看多(380-cst)。”

兴隆表示，其周四报价的背后没有特别的基本面动力。

交易员表示，尽管西方燃料油供给将至两月低点，但升水对供给吃紧反应不大，这主要是因为亚洲需求低迷。(完)

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