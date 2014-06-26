国际油市：亚洲燃料油粘度差缩窄至三个半月低点

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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路透新加坡6月26日 - 粘度差--180-cst燃料油和380-cst燃料油之间的互换价差--缩窄至三个半月低点，符合380-cst燃料油市场走坚的态势。
据路透数据，该价差周四报每吨5.75美元，低于前一日的6.50美元。
当380-cst燃料油走坚，或180-cst燃料油走弱时，该价差倾向于缩窄。
380-cst燃料油较新加坡现货报价升水报1美元，受兴隆坚挺报价的支撑。据路透计算，兴隆的报价介于每吨0.67-1.76美元。
一位在新加坡的交易员说：“他们似乎希望缩窄粘度差并提振380-cst燃料油市场，所以他仍看多(380-cst)。”
兴隆表示，其周四报价的背后没有特别的基本面动力。
交易员表示，尽管西方燃料油供给将至两月低点，但升水对供给吃紧反应不大，这主要是因为亚洲需求低迷。(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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