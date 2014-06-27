重温稿-《综述》台湾央行意外再度出手管控房价，但通膨可控短期内不致升息

* 台湾央行出乎意料进一步扩大管控房市

* 通膨仍可控，实际产出低于潜在产出，短期不致升息

* 全球复苏仍有变数

记者 高洁如

路透台北6月26日 - 台湾央行周四意外地再度出手管控高房价，并进一步扩大选择性信用管制的区域和成数，但央行言明，通膨仍在可控范围之内，因此短期内料不会升息。

台湾央行总裁彭淮南表示，针对不同的目标，要运用不同的工具，利率这个工具主要用在物价和产出，而房价则要采用针对性的审慎措施。

针对民怨居首的高房价问题，央行总裁彭淮南表示，虽然央行早已采用选择性信用管制，房价虽然走高幅度放缓，但仍有上扬。在管制后资金外溢，因此本次新增信用管制的地区至北台湾的新北市及桃园县的四个行政区，而这些地区过去三年半的房价涨了四成。

彭淮南说，〞高房价危及金融稳定，不利所得分配，而且会影响消费。〞

但他表示，稳定房价需要需求面、供给面和制度面的配合，国际间包括新加坡和香港也采取很多措施压制房价。并且他并不担忧若房价下跌对金融稳定的危害。

〞我们研究过了，其他地区银行贷款比重、贷款成数的限制比我们还严，还用累进的税率，〞彭淮南说。

信义房屋不动产企研室执行经理苏启荣认为，从央行新的规范看起来，进一步打击投资的意味浓厚。但由于目前市场买气相对低迷，投资行为冷清，研判新规范对于市场影响应是〞信心大于实质〞。

苏启荣认为，本次央行新措施仍延续居住正义的政策主轴，持续打击与限缩投资需求，但对于首购则影响不大，预料下半年房价将依然〞价平量缩〞。

央行周四理监事会后宣布进一步扩大对房地产的管控，央行新闻稿称，将进一步扩大房市管制区至新北市的五股、泰山、八里与莺歌，以及桃园的四个行政区。此外，调整高价住宅认定标准，最高贷款成数降为五成。全国不分区单一借款人第三户以上房贷，最高成数五成。同时也调降公司法人购置住宅贷款成数最高五成。

**看好下半年复苏，通膨可控**

彭淮南也说，目前各预测机构对台湾今年全年经济成长率上看3%以上，今年内需和外需表现都不错，至于通膨预估不会超过2%是可以接受的。

他也说，目前台湾的实际产出较潜在产出为低，因此目前央行的利率为低于中性利率，是宽松的货币政策。而虽然官方预测机构日前调高了今年台湾的通膨预估至1.53%，但彭淮南表示，若以Global Insight在5月做过去12个月的CPI预估来看，台湾的实质利率为正，且高居全世界第二名。但他承认若以主计总处的预估，台湾实质利率为小负。

台湾各银行目前一年期定期存款的利率约在1.3%，若以官方预估今年通膨率1.53%，则实质利率将转为负0.23%。

凯基投顾分析师蔡耀德说，央行这次对物价及负利率的说法，其实就是在调整市场此前对可能升息的过度预期。

〞这样看起来，央行第三季升息的机会不大。但央行对物价及通膨的看法并不完全符合现况，...，因此第四季的变数还是很大，央行应该还处在边走边看的阶段。〞蔡耀德说。

日盛投顾分析师蔡素菁则认为，台湾央行对通膨、经济前景等的展望偏向鸽派。受美国意外大幅调降第一季GDP成长率影响，目前国际间对美国今年GDP成长率的预测已经下修，升息的时点也从明年上半年延缓至下半年。由于台湾提早美国升息的机率不高，因此预估也要到明年下半年才有升息的机会。

5月底时台湾官方调高了今年经济成长率和通膨率至2.98%及1.53%，因民间消费和民间投资较预估为佳。

**全球复苏仍有变数**

今年以来球经济复苏脚步并不一致，各国央行的动作也不尽相同。美国联邦储备理事会(FED)刻正缓步结束购债，各方紧盯未来美联储可能的升息时点。

世界银行6月初调降对全球经济增长率的预估，表示从乌克兰危机到美国冬季异常严寒等一系列事件，遏制了今年上半年的经济扩张势头。世界银行预期，今年全球经济将增长2.8%，低于该行在1月时预估的3.2%。

彭淮南说，〞美国(货币政策)到现在还不是紧缩的，现在只是减少购债。〞

至于欧洲的情况，彭淮南认为，欧洲因为深怕物价下跌，因此祭出负利率政策。而台湾是〞小渔船〞，深受欧美宽松货币政策的外溢效果影响，因此要尽力稳住船身。

央行新闻稿中表示，实际产出仍低于潜在产出，通膨展望尚在可控制范围；另因欧美货币政策走向可能影响国际金融市场，以及地缘政治风险，全球景气仍具不确定性。理事会认为政策利率维持不变，有助物价与金融稳定，并促进经济成长，并将持续密切注意国内外经济金融情势变化，适时调整货币政策。

亚洲央行动作并不一致。新西兰于6月12日升息25基点，官方指标利率至3.25%。但亚洲最大经济体--中国则在6月加强定向降准的力道，各界不乏预期未来将有进一步的宽松。

全球主要国家及地区最新指标利率一览表 (完)