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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 19:25 BJT

中国金属：山煤国际已就客户未付款向法院提起诉讼

路透6月26日 - 山煤国际 称，已对客户未按合同约定支付到期货款向法院提起诉讼，诉讼请求金额为1.204亿美元以及3.525亿人民币。

若浏览公共内容，请点选(bit.ly/1yQCxTn) (完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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