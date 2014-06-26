国际油市：亚洲柴油现货价差徘徊在近四年低点

路透香港6月26日 - 亚洲柴油现货价差徘徊在2010年11月以来的最低，因新加坡中质馏分油库存连续第二周上升。

新加坡指标500ppm柴油现货价差报负0.40美元，周三报负0.38美元。路透数据显示，2010年11月2日报负0.40美元。

据International Enterprise周四公布的数据，6月25日当周新加坡中质馏分油库存上升31.3万桶至两年半高位1,306.1万桶。

该地区的需求低迷，交易员表示库存预计在未来几个月继续维持在高位。

一位在新加坡的交易员说：“一直到9-11月，那时我们预计一些亚洲炼厂将再度进行维护，此前市场可能不会改善...与此同时，从第三季末起将为冬季囤货，有望帮助扭转这种形势。”

6月25日当周发往新加坡柴油增长近一半，达到约35.1万吨。

上周印度对新加坡的柴油出口增长了逾四倍，达到201,394吨。(完)

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