国际油市：亚洲柴油现货价差徘徊在近四年低点

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透香港6月26日 - 亚洲柴油现货价差徘徊在2010年11月以来的最低，因新加坡中质馏分油库存连续第二周上升。
新加坡指标500ppm柴油现货价差报负0.40美元，周三报负0.38美元。路透数据显示，2010年11月2日报负0.40美元。
据International Enterprise周四公布的数据，6月25日当周新加坡中质馏分油库存上升31.3万桶至两年半高位1,306.1万桶。
该地区的需求低迷，交易员表示库存预计在未来几个月继续维持在高位。
一位在新加坡的交易员说：“一直到9-11月，那时我们预计一些亚洲炼厂将再度进行维护，此前市场可能不会改善...与此同时，从第三季末起将为冬季囤货，有望帮助扭转这种形势。”
6月25日当周发往新加坡柴油增长近一半，达到约35.1万吨。
上周印度对新加坡的柴油出口增长了逾四倍，达到201,394吨。(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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