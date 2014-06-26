马来西亚期市：棕榈油期货收低结束三连涨，受原油价格下跌拖累

路透吉隆坡6月26日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，结束三连涨，因原油价格开始下跌。不过出口增长以及对于炎热天气可能限制棕榈油产出的预期令市场跌幅有限。

指标9月棕榈油合约 收低0.5%至每吨2,471马币(林吉特)，逆转早盘涨势。

总成交量为43,886口，远高于均值的35,000口。

吉隆坡一外资大宗商品经纪公司交易员称，“能源价格下跌，特别是今天下午的美国原油。”

其还说道，“市场试了2,500马币两次，但是没有守在其上，如果试了第三次还是不能守住，那么市场可能就要修正了。”

布兰特原油周四跌至每桶114美元下方，因伊拉克石油产出大都没有受该国军事冲突的影响，不过对于乱局的忧虑令跌幅有限。

市场人士表示，不过本月马来西亚干旱的天气可能是引发厄尔尼诺天气现象的干旱迹象，这使得棕榈油价格受支撑。

吉隆坡令一交易员称，“许多人预计6月产量会增加，但是因为天气因素，不是这样子的。”(完)

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