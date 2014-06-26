表格：美国5月个人所得较前月增加0.4%，个人支出为增长0.2%

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
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以下为具体数据：
未经通胀调整：
5月 4月 3月 2月
个人所得 0.4 0.3 0.5 0.4
个人支出 0.2 持平 0.8 0.4
储蓄率(%) 4.8 4.5 4.2 4.5
经通胀调整：
个人支出 -0.1 -0.2 0.6 0.3
耐用品 1.0 -0.9 3.5 1.6
非耐用品 -0.3 -0.1 0.2 0.9
服务 -0.2 -0.1 0.3 -0.1
可支配收入 0.2 0.2 0.3 0.3
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
5月 4月 3月 2月
较前月变动：
PCE物价指数 0.2 0.2 0.2 0.1
核心PCE物价指数 0.2 0.2 0.2 0.1
较上年同期变动：
PCE物价指数 1.8 1.6 1.1 0.8
核心PCE物价指数 1.5 1.4 1.2 1.1
个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
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