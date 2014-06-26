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货币新闻 | 2014年 6月 26日 星期四 20:48 BJT

表格：美国5月个人所得较前月增加0.4%，个人支出为增长0.2%

以下为具体数据：

未经通胀调整：

5月 4月 3月 2月

个人所得 0.4 0.3 0.5 0.4

个人支出 0.2 持平 0.8 0.4

储蓄率(%) 4.8 4.5 4.2 4.5

经通胀调整：

个人支出 -0.1 -0.2 0.6 0.3

耐用品 1.0 -0.9 3.5 1.6

非耐用品 -0.3 -0.1 0.2 0.9

服务 -0.2 -0.1 0.3 -0.1

可支配收入 0.2 0.2 0.3 0.3

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

5月 4月 3月 2月

较前月变动：

PCE物价指数 0.2 0.2 0.2 0.1

核心PCE物价指数 0.2 0.2 0.2 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 1.8 1.6 1.1 0.8

核心PCE物价指数 1.5 1.4 1.2 1.1

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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