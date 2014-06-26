版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 26日 星期四 20:40 BJT

表格：美国6月21日当周初请失业金人数为31.2万人，预估为31.0万人

路透6月26日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为31.2万人(预估为31.0万人)

* 美国一周续请失业金人数为257.1万人(预估为257.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.4万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

06/21/14 312,000 314,250 N/A N/A

06/14/14 314,000-R 312,250-R 2,571,000 2.0

06/07/14 318,000 315,500 2,559,000-R 1.9

05/31/14 313,000 310,500 2,615,000 2.0

05/24/14 304,000 312,500 2,603,000 2.0

05/17/14 327,000 322,750 2,623,000 2.0

05/10/14 298,000 323,500 2,648,000 2.0

05/03/14 321,000 325,250 2,666,000 2.0(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐