表格：美国6月21日当周初请失业金人数为31.2万人，预估为31.0万人

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透6月26日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为31.2万人(预估为31.0万人)
* 美国一周续请失业金人数为257.1万人(预估为257.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.4万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
06/21/14 312,000 314,250 N/A N/A
06/14/14 314,000-R 312,250-R 2,571,000 2.0
06/07/14 318,000 315,500 2,559,000-R 1.9
05/31/14 313,000 310,500 2,615,000 2.0
05/24/14 304,000 312,500 2,603,000 2.0
05/17/14 327,000 322,750 2,623,000 2.0
05/10/14 298,000 323,500 2,648,000 2.0
05/03/14 321,000 325,250 2,666,000 2.0(完)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。