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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 21:03 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差持于约一个月高位，受东南亚需求支撑

路透新加坡6月26日 - 周四亚洲汽油裂解价差持于每桶10.40美元的约一个月高位，受东南亚需求支撑。

官方数据显示在6月25日当周，新加坡轻质馏分油库存为1,012.6万桶，是约六个半月来最低。该库存主要有汽油和用做发动机燃料的调和油组成。

库存较此前一周减少了约7.3%，约有6.8万吨汽油运往越南，较6月18日当周跳涨了90%。

交易商称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)从壳牌和联合石化买入总计3万吨的7月船货。

亚洲石脑油裂解价差跌离约两周高位至每吨132.93美元，因多数韩国买家或已经完成8月上半月的采购。

而其他买家，诸如台湾台塑使用液化天然气(LNG)代替一部分石脑油。

新加坡现货市场达成一笔汽油交易，无石脑油交易达成。

联合石化向中石油售出一批95号汽油船货，7月11-15日装运，价格为每桶127.90美元。(完)

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(编译 田建华; 审校 王洋)
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