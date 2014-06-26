国际油市：亚洲汽油裂解价差持于约一个月高位，受东南亚需求支撑

标题新闻：台湾鸿海董事长郭台铭表示该公司计划在美国投资，但还没有确定投资计划
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路透新加坡6月26日 - 周四亚洲汽油裂解价差持于每桶10.40美元的约一个月高位，受东南亚需求支撑。
官方数据显示在6月25日当周，新加坡轻质馏分油库存为1,012.6万桶，是约六个半月来最低。该库存主要有汽油和用做发动机燃料的调和油组成。
库存较此前一周减少了约7.3%，约有6.8万吨汽油运往越南，较6月18日当周跳涨了90%。
交易商称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)从壳牌和联合石化买入总计3万吨的7月船货。
亚洲石脑油裂解价差跌离约两周高位至每吨132.93美元，因多数韩国买家或已经完成8月上半月的采购。
而其他买家，诸如台湾台塑使用液化天然气(LNG)代替一部分石脑油。
新加坡现货市场达成一笔汽油交易，无石脑油交易达成。
联合石化向中石油售出一批95号汽油船货，7月11-15日装运，价格为每桶127.90美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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