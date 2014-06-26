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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 21:14 BJT

中东情势：伊拉克总理称叙利亚在本国境内实施空袭，而非是伊境内--BBC

路透巴格达6月26日 - 根据一修正过的引言翻译，伊拉克总理马利基(Jawad al-Maliki)对英国广播公司(BBC)的讲话称叙利亚本周在其本国境内实施了空袭，而非是在伊拉克境内。

周四稍早媒体援引马利基对英国广播公司(BBC)的讲话称，叙利亚本周在伊拉克境内实施了空袭。马利基当时用的是阿拉伯语。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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