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货币新闻 | 2014年 6月 26日 星期四 21:34 BJT

美国经济：美国就业状况良好，股市估值合理--圣路易斯联储总裁

路透6月26日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称：

* 美国第一季GDP下滑令我心惊，但这是一个脱离常轨

* 企业信心十足；第一季GDP似乎与其它数据不符

* 美国就业状况良好，经济很不错

* 自2012年9月联储实施QE3以来，美国就业增速一直明显改善

* 美国通胀率出现拐点，预计PCE上涨幅度增大并在2015年超过2%

* 如果能够保持通胀率在2%左右并且不远离该水平，我认为是适当的

* 美国股市估值合理

* 美国房市也明显好转

* 需要密切关注房市状况，以免重蹈2004-2006年的覆辙(完)
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