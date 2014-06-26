美国经济：美国就业状况良好，股市估值合理--圣路易斯联储总裁

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透6月26日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称：
* 美国第一季GDP下滑令我心惊，但这是一个脱离常轨
* 企业信心十足；第一季GDP似乎与其它数据不符
* 美国就业状况良好，经济很不错
* 自2012年9月联储实施QE3以来，美国就业增速一直明显改善
* 美国通胀率出现拐点，预计PCE上涨幅度增大并在2015年超过2%
* 如果能够保持通胀率在2%左右并且不远离该水平，我认为是适当的
* 美国股市估值合理
* 美国房市也明显好转
* 需要密切关注房市状况，以免重蹈2004-2006年的覆辙(完)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。