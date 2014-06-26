美国金融：里奇蒙联邦储总裁拉克尔称逆回购只应被用作临时性措施

路透弗吉尼亚州林奇堡6月26日 - 美国里奇蒙联邦储总裁拉克尔周四表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)的逆回购协议只应被用作暂时性举措，不应是长期战略的一部分。

”我认为无需将长期进行隔夜逆回购操作作为经常使用的货币政策的一部分，“拉克尔称。

他表示，所谓的逆回购计划最好是被作为一项保险性政策来使用。

拉克尔预计，通胀今年攀升，他并不认为过去几个月的数据像部分人认为的那样是”杂音“，凸显他对通胀威胁正逐步增强的鹰派观点。

他并未明确表示对升息时间的预期，只是说升息决定取决于各种经济因素，可能在明年年中。他表示，预计今年下半年经济成长2.25-2.5%。(完)