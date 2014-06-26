美国金融：里奇蒙联邦储总裁拉克尔称逆回购只应被用作临时性措施

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透弗吉尼亚州林奇堡6月26日 - 美国里奇蒙联邦储总裁拉克尔周四表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)的逆回购协议只应被用作暂时性举措，不应是长期战略的一部分。
”我认为无需将长期进行隔夜逆回购操作作为经常使用的货币政策的一部分，“拉克尔称。
他表示，所谓的逆回购计划最好是被作为一项保险性政策来使用。
拉克尔预计，通胀今年攀升，他并不认为过去几个月的数据像部分人认为的那样是”杂音“，凸显他对通胀威胁正逐步增强的鹰派观点。
他并未明确表示对升息时间的预期，只是说升息决定取决于各种经济因素，可能在明年年中。他表示，预计今年下半年经济成长2.25-2.5%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。