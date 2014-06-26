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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 01:06 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.152%，投标倍数为2.44

路透华盛顿6月26日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.152 中值 2.110 低值 2.059 价格/得标 价格 99.825416 高值得标比率 12.12% 投标倍数 2.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,012,900 总投标 70,615,472,900 竞争性投标得标 28,983,440,000 非竞争性投标得标 16,572,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 50,038,000,000 初级市场交易商得标 12,380,540,000 直接投标 　 6,129,000,000 直接投标得标 4,829,000,000 间接投标 14,431,900,000 间接投标得标 11,773,900,000 发行细节 发行日 2014/06/30 到期日 2021/06/30 CUSIP码 912828WR7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 李军；审校 母红)
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