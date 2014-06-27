更正(官方)-新西兰数据：5月贸易顺差为2.85亿新西兰元，年度顺差创近20年高点

(更正：官方更正标题及内文第一段、第二段中提及的先前高点日期)

路透惠灵顿6月27日 - 周五公布的官方数据显示，新西兰5月连续第七个月录得贸易顺差，乳品及肉类销售强劲支撑出口，推动年度贸易顺差增至近20年高点。

新西兰统计局公布，5月贸易顺差为2.85亿新西兰元。截止5月31日的年度贸易顺差增至13.7亿新西兰元，为1994年8月以来最高。

路透调查访问的分析师此前预计，5月贸易顺差为3亿新西兰元，年度顺差为14.3亿新西兰元。

出口较前月上涨3.7%，较上年同期上升13%，对中国的乳制品出口强劲持续占主导地位。

但统计局称，过去一年出口增长似乎趋于稳定。

进口较4月增加9.6%，较上年同期上升7%，资本财进口增幅居前。

经季节调整后贸易顺差为2,400万新西兰元，进口增幅超过出口增幅。

中国仍是新西兰最大的贸易伙伴，截至5月31日的一年，双边贸易额首次达到200亿新西兰元，占总贸易额的比例为略低于20%。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 5月 4月 上年5月

贸易收支 顺差2.85 顺差4.98(5.34) 顺差0.4

出口 46.0 44.4(45.0) 40.7

进口 43.2 39.4(39.6) 40.3

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至5月的一年 截至4月的一年 截至13年5月一年

贸易收支 顺差13.7 顺差11.3 逆差9.0

出口 510.5 506.1 458.8

进口 496.8 494.2 467.8

6月贸易数据将于7月24日公布。(完)