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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 07:15 BJT

韩国数据：5月经季节调整经常帐盈余76.9亿美元，较纪录高位收窄

路透首尔6月27日 - 韩国央行周五公布数据显示，5月再度录得高额经常帐盈余，不过略低于4月创下的纪录高点，因为进口增加。

央行数据显示，5月经季节调整的经常帐盈余收窄至76.9亿美元，延续自2011年6月开始的盈余势头；4月修正为盈余98.1亿美元。

5月出口经季节调整后下滑5.8%至521.6亿美元，进口增加0.6%至437.2亿美元，商品贸易顺差为84.4亿美元。

5月未经季节调整的经常帐盈余增至七个月高位93.0亿美元。

5月未经季节调整的金融账户净流出76.3亿美元，4月为净流出62.4亿美元。(完)
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