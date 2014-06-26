韩国数据：5月经季节调整经常帐盈余76.9亿美元，较纪录高位收窄

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透首尔6月27日 - 韩国央行周五公布数据显示，5月再度录得高额经常帐盈余，不过略低于4月创下的纪录高点，因为进口增加。
央行数据显示，5月经季节调整的经常帐盈余收窄至76.9亿美元，延续自2011年6月开始的盈余势头；4月修正为盈余98.1亿美元。
5月出口经季节调整后下滑5.8%至521.6亿美元，进口增加0.6%至437.2亿美元，商品贸易顺差为84.4亿美元。
5月未经季节调整的经常帐盈余增至七个月高位93.0亿美元。
5月未经季节调整的金融账户净流出76.3亿美元，4月为净流出62.4亿美元。(完)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。