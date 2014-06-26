韩国数据：5月经季调工业生产较前月下降2.7%，远逊于市场预期

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透首尔6月27日 - 周五公布的数据显示，韩国5月经季节调整后工业生产较前月下降2.7%，远逊于市场预期，表明韩国经济复苏动能减弱的迹象升温。
路透调查分析师预估中值显示，5月工业生产较前月下降0.5%，预估值区间介于下降3.7%至增长1.0%之间。
统计局数据显示，4月工业生产修正为下降0.1%，前值为增长0.1%。
数据显示，5月工业生产较上年同期下降2.1%，4月修正为增长2.5%。路透访问的分析师预估中值为上升0.3%。
统计局数据还显示，5月经季节调整的服务业产出较前月上升0.6%，4月修正后为下降1.2%。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。