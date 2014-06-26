版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 07:22 BJT

韩国数据：5月经季调工业生产较前月下降2.7%，远逊于市场预期

路透首尔6月27日 - 周五公布的数据显示，韩国5月经季节调整后工业生产较前月下降2.7%，远逊于市场预期，表明韩国经济复苏动能减弱的迹象升温。

路透调查分析师预估中值显示，5月工业生产较前月下降0.5%，预估值区间介于下降3.7%至增长1.0%之间。

统计局数据显示，4月工业生产修正为下降0.1%，前值为增长0.1%。

数据显示，5月工业生产较上年同期下降2.1%，4月修正为增长2.5%。路透访问的分析师预估中值为上升0.3%。

统计局数据还显示，5月经季节调整的服务业产出较前月上升0.6%，4月修正后为下降1.2%。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐