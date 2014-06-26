版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 27日 星期五 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.15 -0.53 -1.09 1635577

搜狐 56.66 +0.13 +0.23 263899

网易 78.29 +1.20 +1.56 445456

百度 183.71 -0.75 -0.41 2144291

台湾

台湾积体电路 21.02 -0.01 -0.05 1246114

联电 2.45 +0.05 +2.08 305353

日月光 6.44 +0.09 +1.42 147339

硅品精密 8.23 +0.01 +0.12 503745

和信超媒体 1.06 +0.04 +3.92 238576

友达 4.05 +0.24 +6.30 130248

中华电信 31.91 -0.15 -0.47 19934

台湾国际航电 59.23 -0.72 -1.20 1034518

香港

中国移动 48.50 +0.35 +0.73 131795

中国联通 15.39 +0.42 +2.81 147081

中国电信 48.34 -0.03 -0.06 14220

中芯国际 4.23 +0.14 +3.42 60058

电讯盈科 5.82 +0.11 +1.93 6727

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张荻；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐