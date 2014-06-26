《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月26日

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 48.15 -0.53 -1.09 1635577
搜狐 56.66 +0.13 +0.23 263899
网易 78.29 +1.20 +1.56 445456
百度 183.71 -0.75 -0.41 2144291
台湾
台湾积体电路 21.02 -0.01 -0.05 1246114
联电 2.45 +0.05 +2.08 305353
日月光 6.44 +0.09 +1.42 147339
硅品精密 8.23 +0.01 +0.12 503745
和信超媒体 1.06 +0.04 +3.92 238576
友达 4.05 +0.24 +6.30 130248
中华电信 31.91 -0.15 -0.47 19934
台湾国际航电 59.23 -0.72 -1.20 1034518
香港
中国移动 48.50 +0.35 +0.73 131795
中国联通 15.39 +0.42 +2.81 147081
中国电信 48.34 -0.03 -0.06 14220
中芯国际 4.23 +0.14 +3.42 60058
电讯盈科 5.82 +0.11 +1.93 6727
(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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