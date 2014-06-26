日本数据：5月家庭支出按年锐减8.0%，降幅远大于预期

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透东京6月27日 - 周五公布的政府数据显示，日本5月家庭支出降幅大于预期，说明消费税上调后，消费者支出难以取得改善。
5月所有家庭支出较上年同期减少8.0%，跌幅远远大于市场预估中值2.0%。
总务省还表示，5月经季节调整的所有家庭支出较上月减少3.1%，平均家庭支出为271,411日圆(2,700美元)。预估中值为增加2.5%。
政府4月1日将消费税由5%上调至8%，以支付日益增加的福利成本。
欲浏览完整表格，请点击总务省官网：
(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。