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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 07:56 BJT

日本数据：5月家庭支出按年锐减8.0%，降幅远大于预期

路透东京6月27日 - 周五公布的政府数据显示，日本5月家庭支出降幅大于预期，说明消费税上调后，消费者支出难以取得改善。

5月所有家庭支出较上年同期减少8.0%，跌幅远远大于市场预估中值2.0%。

总务省还表示，5月经季节调整的所有家庭支出较上月减少3.1%，平均家庭支出为271,411日圆(2,700美元)。预估中值为增加2.5%。

政府4月1日将消费税由5%上调至8%，以支付日益增加的福利成本。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网：

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(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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