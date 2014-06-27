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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 08:03 BJT

日本数据：5月零售销售同比减少0.4%，连续第二个月下滑

路透东京6月27日 - 日本5月零售销售较上年同期减少0.4%，连续第二个月萎缩，说明民间消费在4月1日消费税上调后降温。

预估中值为按年下降1.8%。4月零售销售修正为减少4.3%，是2011年3月大地震以来的最大按年降幅。

日本政府于4月1日将消费税率从5%调升为8%，以支应福利成本升高。

参看完整表格细节，可点选经济产业省网站，网址为：here(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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