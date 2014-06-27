日本数据：5月零售销售同比减少0.4%，连续第二个月下滑

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透东京6月27日 - 日本5月零售销售较上年同期减少0.4%，连续第二个月萎缩，说明民间消费在4月1日消费税上调后降温。
预估中值为按年下降1.8%。4月零售销售修正为减少4.3%，是2011年3月大地震以来的最大按年降幅。
日本政府于4月1日将消费税率从5%调升为8%，以支应福利成本升高。
参看完整表格细节，可点选经济产业省网站，网址为：here(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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