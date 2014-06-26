美国个股：雅虎拟以约2.5亿美元收购视频内容供应商Fullscreen--媒体

路透6月26日 - 英国Sky News周四报导指出，网路业者雅虎 已经出价约2.5亿美元收购Fullscreen，这是一家制作视频内容在YouTube频道上播放的公司。

雅虎寻求透过这次收购把业务接触面扩大至青少年消费群体；Fullscreen在谷歌 旗下YouTube的频道每个月的点阅量超过30亿次。

Sky News引述内部人士谈话指出，雅虎在争取Fullscreen控制权上面临私人投资公司Chernin的竞争。

Chernin已是Fullscreen股东，去年6月与全球最大广告集团WPP 以及Comcast Ventures一同买进Fullscreen股权。

Chernin的老板为前新闻集团(News Corp)高管Peter Chernin；Sky News报导称，据了解若其他收购出价没有达到3亿美元，则Chernin有权以先前谈好的价格收购Fullscreen。

Fullscreen是在2011年由谷歌前高管George Strompolos所创办。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)