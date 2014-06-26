美股业绩：北美与西欧市场强劲表现拉抬NIKE季度业绩，股价盘后升3%

路透6月26日 - 耐克公司(耐吉/Nike) 公布季度财报优于预期，2014年世界杯足球赛开始之前公司耗费钜资行销，北美及西欧市场对该公司衣着及鞋类产品的需求随之上升。

财报公布后，这家全球最大运动用品制造商股价盘后上涨约3%至79.23美元。

Nike总营收中有超过一半来自北美及西欧市场。

在竞争激烈的欧洲市场上，Nike让德国竞争对手阿迪达斯(Adidas) 日子不好过。

根据Euromonitor International数据，2013年Nike在西欧运动用品市场的占有率约为12%，阿迪达斯则从2012年的13.2%降至12.6%。

Nike在5月31日止的第四季度中行销成本大增36%，因该公司与足球界传奇人物C罗及鲁尼签下广告合约，以在世足赛之前大举宣传旗下商品。

6-11月间全球Nike品牌服饰及鞋子预定交货量成长12%，当中并不包含汇率变动的影响。公司将预定交货量称之为“未来订单”，是评估需求状况的一个指标。

订单增加是由西欧所带动，该市场未来订单跳升25%。

Nike继续营业部门净利成长至6.98亿美元，每股盈余(EPS)为0.78美元，上年同期分别为6.90亿美元及0.76美元。

继续营业部门营收成长13%至74.3亿美元，当中扣除了汇率变动因素。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估Nike当季EPS为0.75美元，营收73.4亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)