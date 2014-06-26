南美金融：阿根廷准备偿付一笔重组债券，但受到美国法庭阻挠

路透布宜诺斯艾利斯6月26日 - 阿根廷已经在银行为下一期债务偿付预存资金，避免重组后的债券出现违约。但一家美国联邦法院周四判定，不允许进行这笔偿付。

在偿债问题上，阿根廷政府和“钉子户”债权人已经进行了长达12年的法律博弈，后者拒绝接受阿根廷2005年和2010年债务重组计划的条件，要求全额偿还债务。新近出现的动向更是增大了这场博弈的风险。

在陷入技术违约之前，阿根廷还有7月一个月的时间同“钉子户”债权人协商。此次偿付最后期限是下周一，但由于受到法庭的阻止，布宜诺斯艾利斯方面获得30天的宽限期，以便在此期间与“钉子户”债权人达成协议。

如果协商不成，阿根廷这个拉美第三大经济体将会在下月底再次陷入违约的痛苦境地。

经济部长Axel Kicillof表示，阿根廷周一需为重组的债券支付8.32亿美元票息。

“在需要偿付的8.32亿美元中，阿根廷央行已经在纽约梅隆银行的账户上存了5.39亿美元，”Kicillof并补充，其余款项已经通过其它金融机构存入。

“我们坚持履行向所有债券人偿还债务的承诺，”他说。

阿根廷要向重组债券的持有人进行偿付，还需要纽约的美国地区法官Thomas Griesa发布一项缓期执行令，因为该法官稍早曾判定，阿根廷在没有向“钉子户”债权人偿还的情况下，不得进行上述支付。

Kicillof表示已为偿付存入资金的一小时后，Griesa拒绝了阿根廷方面要求其发布缓期执行令的请求。

Griesa定于周五1430GMT举行一场聆讯，之前“钉子户”债权人致信给他，提及阿根廷为重组债券偿付准备款项一事，要求他“处理这一违抗法庭命令的行为”。

Griesa已要求阿根廷向“钉子户”债权人支付13.3亿美元债务外加应计利息，同时还要向93%已接受2005年和2010年债务重组条件的债权人还债。阿根廷已表示，无力向“钉子户”债权人支付这么大的金额，请求Griesa同意缓期，以便能够下周一先顺利完成重组债券的偿付工作。(完)