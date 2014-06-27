欧洲经济指标预测--6月27日-7月4日****

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月23日当周 6月27日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 持平 -0.3% (较上年同期) -2.1% -2.4% 0645 法国消费支出支出 5月 +0.4% -0.3% 0645 法国GDP(较前季) 第一季 持平 持平 0645 法国生产者物价(较前月) 5月 -- -0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 6月 99.1 99.8 0800 意大利企业信心 6月 99.8 99.7 0830 英国GDP(较前季) 第一季终值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季终值 +2.7% +2.7% (较上年同期) +8.7% +8.7% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季终值 赤字175 赤字224 0900 欧元区企业景气指数 6月 0.40 0.37 经济景气指数 103.0 102.7 工业景气指数 负3.0 负3.0 服务业景气指数 4.0 3.8 消费者信心指数 负6.7 负7.1 消费者通胀预期指数 -- 9.6 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月 +0.7% +0.6% (较前月) +0.2% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 +1.0% +0.9% (较前月) +0.2% -0.1% 6月30日(一) 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.7% -0.9% (较上年同期) +2.1% +3.4% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +0.8% +0.8% 民间贷款 -1.6% -1.8% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.0% 0800 意大利生产者物价指数(较前月) 5月 -- -0.3% (较上年同期) -1.3% -1.5% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加6.7 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.2 抵押贷款批准件数(千件) -- 62.918 M4货供额(较前月) -- -0.20% 0900 欧元区通胀率 6月初值 +0.6% +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.5% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +0.2% +0.4% 7月1日(二) 0730 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 6月 52.9 52.5 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 53.0 53.2 0750 法国Markit制造业PMI 6月 47.9 47.8 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 6月 52.4 52.4 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少0.5 增加2.4 未经季节调整失业人数(万人) 280 290 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.5 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月 51.9 51.9 0800 意大利失业率 5月 12.6% 12.6% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 -- 57.0 0900 欧元区失业率 5月 11.7% 11.7% 7月2日(三) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 +0.6% +0.7% (较上年同期) +11.2% +11.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 -- 60.0 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.0% -1.2% 7月3日(四) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 6月 52.0 51.6 0750 法国Markit服务业PMI 6月 48.2 48.2 综合PMI -- 48.0 0755 德国Markit服务业PMI 6月 54.8 54.8 综合PMI -- 54.2 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月 52.8 52.8 综合PMI 52.8 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 -- 58.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.5% +2.4% 1145 欧洲央行利率决定指标再融资利率 7月 -- 0.15% 存款利率 -- -0.10% 7月4日(五) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -1.0% +3.1% (完)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。