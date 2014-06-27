主要国家经济指标预测--6月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月27日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 持平 -0.3% (较上年同期) -2.1% -2.4% 0645 法国消费支出支出 5月 +0.4% -0.3% 0645 法国GDP(较前季) 第一季 持平 持平 0645 法国生产者物价(较前月) 5月 -- -0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 6月 99.1 99.8 0800 意大利企业信心 6月 99.8 99.7 0830 英国GDP(较前季) 第一季终值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季终值 +2.7% +2.7% (较上年同期) +8.7% +8.7% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季终值 赤字175 赤字224 0900 欧元区企业景气指数 6月 0.40 0.37 经济景气指数 103.0 102.7 工业景气指数 负3.0 负3.0 服务业景气指数 4.0 3.8 消费者信心指数 负6.7 负7.1 消费者通胀预期指数 -- 9.6 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月 +0.7% +0.6% (较前月) +0.2% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 +1.0% +0.9% (较前月) +0.2% -0.1% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 持平 -0.2% (较上年同期) +3.8% +3.9% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 82.0 81.2 现况指数 96.0 95.4 预期指数 72.8 72.2 1430 美国ECRI经济领先指标 6月20日当周 -- 135.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月26日(四) 0645 法国消费者信心指数 6月 86 85 -- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 5月 +2.5% -- 1230 美国个人支出(较前月) 5月 +0.2% +0.4% 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% PCE物价指数(较前月) +0.2% -- 核心PCE物价指数(较上年同期) +1.5% -- 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月21日当周 31.2 31 四周均值(万人) 31.425 -- 续请失业金人数(万人) 6月14日当周 257.1 257 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 正6 -- 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 43.2 42 出口 46 45.6 贸易收支(亿新西兰元)(较前月) 顺差2.85 顺差3 贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一年 顺差1.37 顺差14.3 2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 顺差76.9 -- 2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -2.7% -0.5% (较上年同期) -2.1% +0.3% 服务业产出(较前月) +0.6% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 正1 正2 2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 -3.1% +2.5% (较上年同期) -8.0% -2.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 +3.4% +3.4% 全国整体CPI +3.7% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +2.8% +2.8% 东京地区整体CPI +3.0% -- 2330 日本求才/求职比 5月 1.09 1.08 失业率 3.5% 3.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -0.4% -1.8% (完)