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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 08:07 BJT

****主要国家经济指标预测--6月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      预估值      前值
    6月27日(五)
    0600  德国进口物价(较前月)                            5月         持平       -0.3%
                      (较上年同期)                                   -2.1%       -2.4%
    0645  法国消费支出支出                                5月        +0.4%       -0.3%
    0645  法国GDP(较前季)                               第一季        持平        持平
    0645  法国生产者物价(较前月)                          5月          --        -0.1%
    0700  瑞士KOF领先指标                                 6月         99.1        99.8
    0800  意大利企业信心                                  6月         99.8        99.7
    0830  英国GDP(较前季)                           第一季终值       +0.8%       +0.8%
                 (较上年同期)                                        +3.1%       +3.1%
    0830  英国企业投资(较前季)                      第一季终值       +2.7%       +2.7%
                      (较上年同期)                                   +8.7%       +8.7%
    0830  英国经常帐收支(亿英镑)                    第一季终值     赤字175     赤字224
    0900  欧元区企业景气指数                              6月         0.40        0.37
                经济景气指数                                         103.0       102.7
                工业景气指数                                         负3.0       负3.0
                服务业景气指数                                         4.0         3.8
                消费者信心指数                                       负6.7       负7.1
                消费者通胀预期指数                                     --          9.6
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)        6月        +0.7%       +0.6%
                                      (较前月)                       +0.2%       -0.3%
              消费者物价指数(CPI)(较上年同期)             6月        +1.0%       +0.9%
                                 (较前月)                            +0.2%       -0.1%
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月         持平       -0.2%
                                   (较上年同期)                      +3.8%       +3.9%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              6月终值      82.0        81.2
                             现况指数                                 96.0        95.4
                             预期指数                                 72.8        72.2
    1430  美国ECRI经济领先指标                       6月20日当周       --        135.4

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      现值      预估值     
    6月26日(四)
    0645  法国消费者信心指数                               6月         86          85         
     --   美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值                5月       +2.5%         --       
    1230  美国个人支出(较前月)                             5月       +0.2%       +0.4%
              个人所得(较前月)                                       +0.4%       +0.4%       
              PCE物价指数(较前月)                                    +0.2%         --       
              核心PCE物价指数(较上年同期)                            +1.5%         --       
              核心PCE物价指数(较前月)                                +0.2%       +0.2%       
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               6月21日当周      31.2          31        
              四周均值(万人)                                        31.425         --      
              续请失业金人数(万人)                   6月14日当周     257.1         257       
    1500  美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                 6月        正6          --        
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                           5月        43.2          42        
                出口                                                    46        45.6        
                贸易收支(亿新西兰元)(较前月)                      顺差2.85       顺差3    
                贸易收支(亿新西兰元)                截至5月的一年 顺差1.37    顺差14.3    
    2300  韩国经常帐(亿美元)                               5月    顺差76.9         --    
    2300  韩国工业生产(较前月)                             5月       -2.7%       -0.5%       
                      (较上年同期)                                   -2.1%       +0.3%       
              服务业产出(较前月)                                     +0.6%         --       
    2305  英国GfK消费者信心指数                            6月         正1         正2          
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                         5月       -3.1%       +2.5%      
                          (较上年同期)                               -8.0%       -2.0%       
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)      5月       +3.4%       +3.4%       
              全国整体CPI                                            +3.7%         --       
              东京地区核心CPI(较上年同期)                  6月       +2.8%       +2.8%       
              东京地区整体CPI                                        +3.0%         --       
    2330  日本求才/求职比                                  5月        1.09        1.08        
                   失业率                                             3.5%        3.6%        
    2350  日本零售销售(较上年同期)                         5月       -0.4%       -1.8% (完)
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