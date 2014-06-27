中国个股：西部证券拟定向增发筹资至多50亿元以补充资本金

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透上海6月27日 - 中国中型券商--西部证券股份有限公司 周五刊登公告称，拟定向增发不超过4亿A股，筹资至多50亿元人民币，全部用于补充公司资本金。
公告显示，公司将向不超过10名投资者增发A股，发行价格不低于9.95元／股。募集资金在补充资本金，将会用于扩大融资融券业务规模、扩大股票质押式回购及约定购回式业务规模、提高创新型自营投资业务规模等。
西部证券指出，净资本规模偏小是制约公司发展的瓶颈，严重制约了公司的发展空间；行业开放加速，外资券商和其他金融机构的双重竞争倒逼券商实施资金密集型的创新性业务改革，这亦需要资本金的配合。
西部证券因筹划重大事项自上周五起停牌，上一交易日收报10.56元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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