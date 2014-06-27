中国个股：西部证券拟定向增发筹资至多50亿元以补充资本金

公告显示，公司将向不超过10名投资者增发A股，发行价格不低于9.95元／股。募集资金在补充资本金，将会用于扩大融资融券业务规模、扩大股票质押式回购及约定购回式业务规模、提高创新型自营投资业务规模等。

西部证券指出，净资本规模偏小是制约公司发展的瓶颈，严重制约了公司的发展空间；行业开放加速，外资券商和其他金融机构的双重竞争倒逼券商实施资金密集型的创新性业务改革，这亦需要资本金的配合。