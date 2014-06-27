金砖国家：6月26日股汇市收盘纵览

路透6月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月26日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收报1,046.81点。

中国股市：沪综指收涨至一周新高，新股上市带动中小市值个股走势活跃

香港股市：恒指收高1.5%，创一个半月最大单日涨幅

中国汇市：人民币收升短期料续横盘，跨月掉期点数高鼓励提前结汇

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拉美股市：受到中国铁矿石价格跳涨近4%激励，巴西股市在矿业股淡水河谷 涨势支撑下收升，巴西股指 上涨0.15%至53,506.75点。

拉美汇市：巴西雷亚尔扭转稍早跌势，升破重要心理关卡2.2雷亚尔兑1美元，为4月初以来首见，收盘时报2.1953雷亚尔，上涨0.4%。

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南非股市：自上日的急跌走势反弹，因投资人不理会美国经济萎缩，许多人认为这表示全球利率仍将处于低位。指标Top-40绩优股指数 上涨0.89%至45,787.33点；综合指数 涨0.82%至50,761.82 点。

南非汇市：兰特兑美元触及一周低点，因南非最大工会宣布新的罢工

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印度股市：收低，Reliance Industries 和印度石油天然气公司(ONGC) 等石油开采业者股价大跌，此前政府推迟调高当地生产的天然气价格决定；同时月度衍生性商品合约到期亦打压人气。指标BSE指数 收跌0.99%，报25,062.67点；NSE指数 跌1%，报7,493.20点。

印度汇市：印度卢比下跌，受月底进口商美元买需和股市下跌所拖累；同时伊拉克动荡局势的不确定性则令交易员交投谨慎。卢比兑美元 收报 60.14/60.15，周三为60.1250/1350。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.63%，报748.04点。