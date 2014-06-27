《香港报摘》--其他报纸重要消息6月27日

* 明报：

--中国今年被指经济放缓，楼市陷崩溃边缘，但星展高级经济师梁兆基认为，市场过度悲观，错误评估了中国经济发展的实际情况。他指出，中国的GDP增速已经连续放缓10多季，是决策层为了推动结构性改革而自愿放缓，并非经济硬着陆，亦不用奇怪为何人行不减息、不降存款准备金率或放松银根。

* 星岛日报：

--尽管香港金管局早于1月发出私人贷款业务风险管理指引，个人贷款增长仍有所加快，令家庭债务占本地生产总值比率，今年首季升至63%的创纪录新高。过去三季，家庭债务占本地生产总值比率连创新高，由61.2%升至去年底的62%。

* 苹果日报：

--茶餐厅连锁集团翠华控股 财务总监杨东表示，截至3月底止财年同店销售增长为5%，较上年度10%增幅明显放缓。主席李远康表示，旗下每年平均有四至五间店舖需要续租，已签租约最短为六年期。

* 东方日报：

--阿里巴巴 旗下支付宝2014财年总支付金额达6,230亿美元（约38,720亿元人民币），平均每日支付额106亿元人民币。若以支付宝约3亿实名用户计，每位用户一年网上支出约12,907元人民币。分析员相信，有关数字在未来几年仍然会以倍数增长。

--美联集团 昨日举行股东会，副主席黄静怡会上开腔就公司第二大股东Apex过去对美联的指控反击，指Apex过去透过传媒和不同渠道抹黑公司，对股东和投资者作出不负责任举动，她已征询法律意见，并将相关言论交予法律机关处理。

＊ 文汇报：

--东亚银行 旗下东亚中国于福建省福州市新增一间分行，令东亚中国目前在内地共设有28间分行，其中在福建省共设有七个网点。

* 大公报：

--中联办主任张晓明昨日走访上水及罗湖口岸，了解内地游客来港＂个人游＂以及＂水货客＂情况。张晓明又透露，国务院港澳办正会同中央有关部门与特区政府，认真研究＂个人游＂政策的适当调整问题。他相信，有关调整会充分考虑到香港的实际承受能力。（完）