《中国报摘》--中国证券报6月27日

* 头版头条:

--临近季末加半年末的敏感时刻，中国央行周四未开展任何公开市场操作，正回购操作自2月中旬重启以来首次暂停，本周央行公开市场实现净投放120亿元，为连续第七周净投放。

* 其他:

--中国社科院金融所银行研究室主任曾刚撰文指出，到目前为止，中国的货币政策仍然以数量调控为主导，但价格调控框架的雏形已初现端倪，后续要在加快利率定价机制建设、进一步完善利率走廊机制等方面完善。

--中国石化 董事长傅成玉宣布，启动中石化“能效倍增”计划，采取六大措施10年达到能效提高100%。其中，2014年计划投资40亿元人民币左右，实施800多个项目；2015年还将投资近百亿元启动近千个项目。

--多名知情人士透露，工信部将于今日向中国联通 和中国电信 发放FDD-LTE试验网牌照，允许其在内地16个重点城市开展FDD-LTE与TD-LTE的融合组网试验并提供相应的4G服务。

--西部证券 公告，拟以不低于9.95元/股价格，向不超过十名特定对象发行不超过4亿股，募集资金总额预计不超50亿元以扩充资本金。