《中国报摘》--中国证券报6月27日

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
* 头版头条:
--临近季末加半年末的敏感时刻，中国央行周四未开展任何公开市场操作，正回购操作自2月中旬重启以来首次暂停，本周央行公开市场实现净投放120亿元，为连续第七周净投放。
* 其他:
--中国社科院金融所银行研究室主任曾刚撰文指出，到目前为止，中国的货币政策仍然以数量调控为主导，但价格调控框架的雏形已初现端倪，后续要在加快利率定价机制建设、进一步完善利率走廊机制等方面完善。
--中国石化 董事长傅成玉宣布，启动中石化“能效倍增”计划，采取六大措施10年达到能效提高100%。其中，2014年计划投资40亿元人民币左右，实施800多个项目；2015年还将投资近百亿元启动近千个项目。
--多名知情人士透露，工信部将于今日向中国联通 和中国电信 发放FDD-LTE试验网牌照，允许其在内地16个重点城市开展FDD-LTE与TD-LTE的融合组网试验并提供相应的4G服务。
--西部证券 公告，拟以不低于9.95元/股价格，向不超过十名特定对象发行不超过4亿股，募集资金总额预计不超50亿元以扩充资本金。
--金丰投资 公告，公司收到上海市国资委批复，原则同意公司重大资产重组方案，意味着绿地集团借壳上市又进一步。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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