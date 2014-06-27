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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 08:06 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月27日

(重发以修正表格格式)
    路透香港6月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7517港元 )
        
    美国股市周四小幅收跌，道琼工业指数 收跌21.38点，或0.13%，至16,846.13点；因圣路易
斯联储总裁布拉德称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息宜早不宜迟。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       178.510    2.43      26072            13.838       0.13
 中国铝业                       9.040   -0.11      15679             2.803       0.47
 中国移动                      48.500    0.73     131795            75.191      -0.21
 中国人寿                      39.540    0.28      44356            20.433      -0.32
 中石油                       126.280    1.88      41765             9.789      -0.32
 中石化                        95.670    2.35      45349             7.416       0.49
 汇丰控股                      50.860   -0.72    1884798            78.850      -1.07
 中电信                        48.340   -0.06      14220             3.747      -0.61
 中国联通                      15.390    2.81     147081            11.930      -0.08
 兖州煤业                       7.560   -1.18      14789             5.860      -1.18
 华能国际                      43.830    1.34       8618             8.494      -0.07
 南方航空                      15.350    0.52       2871             2.380      -0.43
 东方航空                      15.600    0.32       6847             2.419       0.35
 中芯国际                       4.230    3.42      60058             0.656      -2.12 (完
 )
 
 (整理　梁慧仪)
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