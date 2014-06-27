重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月27日

(重发以修正表格格式) 路透香港6月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7517港元 ) 美国股市周四小幅收跌，道琼工业指数 收跌21.38点，或0.13%，至16,846.13点；因圣路易 斯联储总裁布拉德称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息宜早不宜迟。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.510 2.43 26072 13.838 0.13 中国铝业 9.040 -0.11 15679 2.803 0.47 中国移动 48.500 0.73 131795 75.191 -0.21 中国人寿 39.540 0.28 44356 20.433 -0.32 中石油 126.280 1.88 41765 9.789 -0.32 中石化 95.670 2.35 45349 7.416 0.49 汇丰控股 50.860 -0.72 1884798 78.850 -1.07 中电信 48.340 -0.06 14220 3.747 -0.61 中国联通 15.390 2.81 147081 11.930 -0.08 兖州煤业 7.560 -1.18 14789 5.860 -1.18 华能国际 43.830 1.34 8618 8.494 -0.07 南方航空 15.350 0.52 2871 2.380 -0.43 东方航空 15.600 0.32 6847 2.419 0.35 中芯国际 4.230 3.42 60058 0.656 -2.12 (完 ) (整理 梁慧仪)