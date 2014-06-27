中港个股：中石化将启动10年能效倍增计划，明年将投近百亿元--报载

路透上海6月27日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 董事长傅成玉表示，启动中石化“能效倍增”计划，10年达到能效提高100%；其中，2014年计划投资40亿元人民币左右，实施800多个项目，2015年还将投资近百亿元启动近千个项目。

中国证券报周五并援引傅成玉指出，如果把中国能效在现有水平提高30%，可以支撑GDP再翻番。

报导还引述中石化能源环保部主任耿承辉称，中石化“能效倍增”计划主要分成三个阶段：第一阶段是到2015年，中石化能效水平提高20%，累计节约标煤1，400万吨；第二阶段是2020年，实现累计节煤3，200万吨，能效提高65%，基本上实现增产不增能。

而第三阶段到远期2025年，达到能效提高100%，累计节标煤达到4，200万吨，10年期间将实施2，500个项目。

报导指出，中石化将采取多方面措施，包括将在能源构成上形成多元化，减少一次能源煤炭在整个中石化消费的比例。增加清洁能源、可再生能源比例，比如说增加非常规油气资源的开发，增加天然气开发。同时大力开发地热、太阳能、风能和生物质能。