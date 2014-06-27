中港个股：中石化将启动10年能效倍增计划，明年将投近百亿元--报载

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透上海6月27日 - 亚洲最大炼油商--中国石化 董事长傅成玉表示，启动中石化“能效倍增”计划，10年达到能效提高100%；其中，2014年计划投资40亿元人民币左右，实施800多个项目，2015年还将投资近百亿元启动近千个项目。
中国证券报周五并援引傅成玉指出，如果把中国能效在现有水平提高30%，可以支撑GDP再翻番。
报导还引述中石化能源环保部主任耿承辉称，中石化“能效倍增”计划主要分成三个阶段：第一阶段是到2015年，中石化能效水平提高20%，累计节约标煤1，400万吨；第二阶段是2020年，实现累计节煤3，200万吨，能效提高65%，基本上实现增产不增能。
而第三阶段到远期2025年，达到能效提高100%，累计节标煤达到4，200万吨，10年期间将实施2，500个项目。
报导指出，中石化将采取多方面措施，包括将在能源构成上形成多元化，减少一次能源煤炭在整个中石化消费的比例。增加清洁能源、可再生能源比例，比如说增加非常规油气资源的开发，增加天然气开发。同时大力开发地热、太阳能、风能和生物质能。
中石化并准备推广十大节能技术，推广十大成熟先进节能技术；降低电厂供电标煤耗、炼油综合能耗、乙烯燃动能耗，提高油田机采系统效率、注水系统效率和集输系统效率；大力推广循环经济，开展城市污水回用等；此外在余热余压回收等五个方面，大力开展合同能源管理。（完） (发稿 边竞； 审校 黄凯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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