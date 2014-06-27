《新兴市场重要经济事件预告》--6月27日-7月4日

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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6月27日(五)
金斯敦--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问牙买加。
圣地亚哥--智利央行公布6月货币政策会议记录(1230)。
波兰华沙--加拿大财长奥利佛在国际商会(International Group of Chambers of Commerce)发表讲话(0600)。
6月28日(六)
马达加斯加塔那那利佛--IMF副总裁朱民访问马达加斯加(至6月30日)。
6月30日(一)
巴黎--第六届拉丁美洲和加勒比地区国际经济论坛，主题为：超越黄金十年--物流与基建，地区一体化和全球贸易机遇的支柱。发言人包括：法国财长萨潘(Michel Sapin)、乌拉圭副总统Danilo Astori、秘鲁总统Ollanta Humala和经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚。
曼谷--泰国央行公布季度经济预估(0730)。
7月1日(二)
维也纳--IMF官员Bas Bakker和奥地利央行总裁诺沃特尼就IMF对奥地利经济的评估召开新闻发布会(0900)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议(0900)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至7月2日)。
7月2日(三)
东京--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Rintaro Tamaki在一个研讨会上发表讲话(0315)。
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。
7月3日(四)
暂无重要经济事件预告。
7月4日(五)
新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)将与地方财政长官召开会议，讨论通胀问题。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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