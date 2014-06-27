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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 08:25 BJT

《汇市简讯》美元/加元空头走势确立，下看1.0650加元

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* 美元/加元在亚洲时段开盘跌0.28%，延续跌势，因出现技术性抛售

* 五日(周)、10日(周)和20日(周)移动均线均下行，波林格区间扩阔，空头走势确立

* 最初目标位在1.0650，为2012/2014年升势的38.25%回档位

* 1.0650为去年12月的密集成交区，因此可能较难突破

* 海外市场波动区间1.0684/1.0722形成初步支撑/阻力位

* 相关技术分析图： link.reuters.com/dep32w (完)
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