《汇市简讯》美元/加元空头走势确立，下看1.0650加元

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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* 美元/加元在亚洲时段开盘跌0.28%，延续跌势，因出现技术性抛售
* 五日(周)、10日(周)和20日(周)移动均线均下行，波林格区间扩阔，空头走势确立
* 最初目标位在1.0650，为2012/2014年升势的38.25%回档位
* 1.0650为去年12月的密集成交区，因此可能较难突破
* 海外市场波动区间1.0684/1.0722形成初步支撑/阻力位
* 相关技术分析图： link.reuters.com/dep32w (完)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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