《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月27日

*工商时报：

--大陆国台办主任张志军昨日与新北市市长朱立伦会晤，针对两岸经济合作，张志军认为，中小企业可以创造七至八成的就业，贴近民生，如何使其受益，两岸要继续研究。未来，除了要继续促使大企业发挥作用，也要为中小企业提供更多机会。

--金管会主委曾铭宗表示，7月将完成金融消费者保护法修正草案，加重金融机构不当行销的罚则，将视过失情节、不当得利金额等加倍处罚，可能一罚数千万台币，甚至停止业务、撤董监资格。

--财政部长张盛和表示，2013年度营利事业盈余成长增加6千多亿台币，预计今年下半年股利分配会大幅增加，加上明年元旦两税合一扣抵税额减半上路，预估会增加股利及盈余分配，对明年5月申报的综所税收抱持乐观态度。

--总统马英九表示，未来将朝五大方向来提升金融服务业，大方向仍朝向开放，并鼓励官股银行合并，更重要的是，过去无法承作的项目能够开放来做，希望未来三到五年内透过整并，打造出三到五家亚洲区域性金融机构。

*经济日报：

--富邦集团在大陆合资新设紫金人寿案卡住二年半，金管会透过管道反映得知，大陆方面目前严控保险公司新设案件，台资保险业若要登陆拓展市场，现阶段可能得走参股模式。

--金管会重申F股(境外公司来台上市)立法宗旨，持股超过三成陆资或陆资具控制力的企业，不能在台挂牌上市柜。证交所已主动劝退三家泛中资F股，柜买中心自从撤件F-中晶后，内审中的F股已无泛中资背景。

--半导体封测龙头日月光 营运长吴田玉表示，半导体景气强劲，日月光现阶段产能塞爆，不排除再次上修今年资本支出。

--财政部长张盛和表示，明年度政府举债将控制在1,200亿台币左右。他提及，近期各部会将检讨补贴、补助案应设下排富条款，避免穿着高跟鞋的农夫或家境富裕的身心障碍者也领补助，明年节流目标是450亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。