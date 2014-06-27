中港个股：复星医药受让国药控股出让的国控医投股权，介入医疗服务业

路透上海6月27日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司 周五公告称，拟出资不超过2亿元人民币，受让关联企业国药控股 转让的国药控股医疗投资管理公司35%股权，从而介入包括医院投资管理等在内的医疗服务业。

公告显示，复星医药还拟参与美国Nature's Sunshine Products（NSP） 的增发，并与其在香港成立合资公司。

与国药控股的交易完成后，国控医投股东包括国药控股、复星医药及国药产业投资公司三家，其中国药控股和国药产投分别持有40%和25%股权。而国药产投是国药控股的母公司，由中国医药集团与复星医药合资组建，分别持有51%和49%股权。

去年11月刚成立的国控医投主要从事医疗投资管理、医疗设备租赁、医疗产业投资等业务。复星医药指出，通过与国药控股等共同投资医疗服务平台，有助于公司拓展医疗服务投资渠道，从而积极参与公立医院的改革和发展，完善医疗服务产业的布局。

复星医药还计划出资4,625.9万美元认购NSP增发的285.73万股，约占后者扩大后股本的15%，每股实际收购价是协议签署前30日平均收盘价溢价10%，约为16.19美元。同时，复星医药香港子公司将与NSP在香港成立合资公司，各持20%和80%股权。

NSP主要从事保健食品、护肤品及其他配套产品的生产及销售。今年第一季，NSP实现净利润967万美元。NSP周四收报16.71美元，涨1.04美元或6.64%。