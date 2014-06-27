中国个股：*ST超日称已收到法院裁定书，受理对公司的重整申请

路透上海6月27日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 周五公告称，周四已收到上海市第一中级人民法院的民事裁定书，受理申请人上海毅华金属材料有限公司对超日公司的重整申请。

公告显示，上海一中院认为，申请人毅华公司对被申请人超日公司享有债权，有权依法申请超日公司重整，被申请人超日公司不能清偿到期债务，且其资产不足以清偿全部债务，符合破产重整的条件。

*ST超日提示风险称，即使超日太阳的破产重整计划得到通过并执行完毕，“11超日债”债券持有人也存在不能全额受偿的可能。

而本次上海一中院受理破产重整申请不会改变公司相关证券的交易状态，根据“破产法”的相关规定，若破产重整失败，公司将被法院宣告破产清算，股票也将面临终止上市的风险。

此外公司股票现已暂停上市，若暂停上市后首个年度报告（即公司2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据深圳证券交易所上市规则的规定，则公司股票亦存在终止上市的风险。

*ST超日因连续亏损三年，按照深交所相关规定，公司股票于5月28日起暂停上市，11超日债 于5月30日起终止上市。

超日之前公布业绩显示，2013年公司亏损14.52亿元人民币，2014年第一季度继续亏损1.07亿元。

11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。

2014年3月7日，债券暂停上市期间，公司还因无法按时偿付债券利息，而成为债券市场上的首个公司债违约案例。（完）

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