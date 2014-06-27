欧洲财政：欧盟领导人同意尽量灵活地实行财政规定，以支持经济成长

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
欧盟的财政规定将不会调整。自1997年推出以来，这些规定已经修订过三次。
但对下一届欧盟执委会来说，领导人所达成的协议强烈暗示了欧洲各国政府希望如何执行当前复杂的规定。新的欧盟执委会执政团队将于11月1日上任。
执委会准备在12月14日前针对如何实施财政规定提出报告。
**灵活实施**
“鉴于债务水平和失业率居高不下，以及老龄化社会和支持就业创造，尤其是年轻人就业所面临的挑战，财政整顿必须在有利经济成长的情况下进行，且方式要有所差别，”路透见到的草案结论表示。
领导人特别强调结构性改革，这应该会在评估各国政府预算纪律时给予他们更多余地。
“应该推动刺激经济成长和改善财政可持续性的结构性改革，例如更加全面地评估财政举措和结构性改革，”领导人在草案结论中表示。
这可能意谓着，如果意大利等国进行了长期内有助于经济成长的结构性改革，就能获得更长时间来实现欧盟法规所要求的结构性预算平衡。(完) (编译 郑茵/戴素萍 审校 徐文焰/许娜)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。