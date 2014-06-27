欧洲财政：欧盟领导人同意尽量灵活地实行财政规定，以支持经济成长

欧盟的财政规定将不会调整。自1997年推出以来，这些规定已经修订过三次。

但对下一届欧盟执委会来说，领导人所达成的协议强烈暗示了欧洲各国政府希望如何执行当前复杂的规定。新的欧盟执委会执政团队将于11月1日上任。

执委会准备在12月14日前针对如何实施财政规定提出报告。

**灵活实施**

“鉴于债务水平和失业率居高不下，以及老龄化社会和支持就业创造，尤其是年轻人就业所面临的挑战，财政整顿必须在有利经济成长的情况下进行，且方式要有所差别，”路透见到的草案结论表示。

领导人特别强调结构性改革，这应该会在评估各国政府预算纪律时给予他们更多余地。

“应该推动刺激经济成长和改善财政可持续性的结构性改革，例如更加全面地评估财政举措和结构性改革，”领导人在草案结论中表示。