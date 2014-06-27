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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 09:06 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.58%，上日加权利率3.6490%

路透上海6月27日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.58%，上日该期限加权平均利率为3.6490%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.58% 3.65% 3.6490%

周四银行间市场质押式回购总成交金额9,228.12亿元，其中，隔夜品种成交6,483.85亿元。 (完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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