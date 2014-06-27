中国货币市场：七天回购开盘报3.58%，上日加权利率3.6490%

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透上海6月27日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.58%，上日该期限加权平均利率为3.6490%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
------------------------------------------
3.58% 3.65% 3.6490%
周四银行间市场质押式回购总成交金额9,228.12亿元，其中，隔夜品种成交6,483.85亿元。 (完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选