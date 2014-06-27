《台湾金融市场一周展望》股市火烫下半年续闷烧，债市惊魂甫定仍有难关在前

* 台股具高成长、低波动优势，下半年料持续创高

* 央行态度鸽派令债市止稳，7月长券标售测试寿险胃纳

* 台币应留意外资趁现金股利发放提款走人

记者 董永年

路透台北6月27日 - 仅剩一个交易日，上半年就将结束。在低利率令资金宽松的带动下，台股 表现居于亚股前列，累计涨幅逾8%。展望下半年，搭配经济逐季增长，一般预料，大盘或有挑战9,800点的机会。

专业投资机构认为，纵然美国量化宽松（QE）政策今年底前退场完毕，但全球经济依旧低成长，代表由政策主导的低利率环境不会有明显改变，宽松资金造成的低度波动格局仍有利于股市投资。台股兼具高成长、低波动特性，搭配下半年进入电子业出货旺季，均让大盘走势欲小不易。

〞低波动来自低利率，这让股市急跌的机率不高。〞中国信托投信总经理于蕙玲说。

她强调，根据摩根大通的研究，金融海啸后，在充裕的资金供给下，全球五大资产（股票、公债、公司债、外汇、原物料）平均波动度呈下滑趋势，尤其每当美国联准会宣布新一轮QE，或欧洲央行推出长期再融资操作（LTRO），走升的波动度即明显被压抑下来，目前已回到金融海啸前低位，显示货币宽松政策有效降低整体市场的波动风险，进而提高投资人风险承担意愿，拉高资产价格。

于蕙玲指出，近一年金融市场不再出现风险全关或全开的两极化气氛，使得低波动成为常态，让乐观气氛不仅传导至欧美股市，资金也大举回流新兴市场。下半年还是聚焦在高殖利率、高获利成长、低波动的股市或个股，包括欧美股市可望维持缓步创新高格局；台股则在电子股接单畅旺、获利逐季走高下挑战9,800点大关。

保德信投信基金经理人叶献文也分析，下半年台股利多条件不少，外有欧洲央行实施负利率，内有半导体产业第三季展望优于预期、融资持续增温、以及外资不断调高台股高点目标。指数有机会创高的时间点将落在7、8月，大盘指数经过除权扣抵后，仍有机会挑战9,300-9,800点，然接近9月时则须留意拉回风险，越接近年底选举前夕反会出现资金收缩。

此前台湾金管会公布，上市柜公司今年第一季税前净利为3,795亿台币，较去年同期成长9.84% 。

此外，台湾央行于第二季理监事会议中，再度出手将房市管控范围扩大，专家认为，这将让第一季以来交易量逐渐萎缩的房市更形观望，庞大游资不排除进一步转进股市，让台股难见大幅回档的机会。

〞选举还剩不到半年，政府会继续打房价、拉股票。〞万宝投顾总经理蔡明彰说。

央行于周四理监事会后宣布进一步扩大对房地产的管控，宣布扩大房市管制区至新北市的五股、泰山、八里与莺歌，以及桃园的四个行政区。此外，调整高价住宅认定标准，最高贷款成数降为五成。全国不分区单一借款人第三户以上房贷，最高成数五成。同时也调降公司法人购置住宅贷款成数最高五成。

**债市短端可望止稳**

债市方面，在央行总裁彭淮南释出短期内难见升息的鸽派讯号，搭配美国10年公债 殖利率回档，因筹码失控导致殖利率大幅弹升的台湾公债，预料短线回档修正后，又将回归缓步垫高的整理格局。

交易商认为，昨日央行释出的讯息显示，今年升息可能性为零。货币市场短率应该仅会进行量的调控，至于价格不会调整。此对债市短端具有安定作用。此外，近两日台币兑美元 升破30.0关卡，引发央行对汇率放手的想像空间，也对短率有压抑作用，可以稍稍抚平市场的恐慌心态。

一票券商交易员表示，虽然债市短线气氛好转，不过从五年券103/9 投标倍数偏低、国库对利率容忍度升高等讯号来看，实在让人对债市无法乐观以对，近期虽会对乖离过大的殖利率进行修正，但中期而言，债市偏空的格局不会改变。

“今年标五年券的都还赔钱，殖利率若再往下会遭遇卖压。”一位证券商交易主管说。

除短券筹码有待沉淀外，交易商也提及，时序迈入7月，将陆续进行20、30年长债的标售，此将考验寿险业等终端买盘对于利率的看法。

一证券商交易主管表示，目前包括20、30年公债在次级市场的成交利率，都已经高于上半年标售时的利率水准。这让市场对殖利率长端的稳定度不敢乐观以对。

根据财政部公布的第三季发债计画，将于7月28日标售300亿台币的20年期公债，紧接着在30日标售350亿台币的30年期公债。

交易商预估，下周10年公债103/6 殖利率区间料在1.55-1.60%，五年公债103/10 发行前交易殖利率则看在1.14-1.20%。

央行在第二季理监事会议后发布的新闻稿中表示，实际产出仍低于潜在产出，通膨展望尚在可控制范围；另因欧美货币政策走向可能影响国际金融市场，以及地缘政治风险，全球景气仍具不确定性。

**台币下周或有小贬机会**

台币兑美元本周下半受到国际美元趋弱的影响，随着主要亚币有较为明显的升值，上日收盘价甚且升破30元整数关卡，盘中高位及收盘位均来到近半年的高位。

不过随着出口商的月底/季底/半年底对台币的需求即将告一段落，交易商预估下周台币的升值行情将告一段落，重回区间盘整，或有小幅回贬的可能。

一本地主要银行交易员指出，台币当前价位不是出口商青睐的交投位，但迫于需求不得不入场抛汇。然而在上日市场爆量交投后，预估今日再有一波出口商的美元卖压后，下周一本月最后交投日应不至于再有大量的交投。

他亦指出，今日已见进口商及部分外商对美元的实质需求进场，限制了台币升幅。在外部环境趋于中性，市场实质抛补力道趋于均衡的情况下，台币下周料难有亮丽表现。

〞下周有美国的非农数据，重要事件前大家不会追价...台币大概就是区间。〞一外资银行交易员说。

市场预估，台币下周将在29.870-30.000间的较大区间来回，30元整数关卡在本周交投位左移后不易贬破，而今年1月2日台币高位29.770的触及难度高，除非主要亚币下周有意外强劲的表现，才会带动外资及交易盘新一波对台币押注。