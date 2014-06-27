台湾金融：总统鼓励公股银行合并，打造3-5家亚洲区域金融机构--报载

路透台北6月27日 - 台湾经济日报周五指出，总统马英九接受媒体专访时表示，未来将朝五大方向来提升金融服务业，大方向仍朝向开放，并鼓励官股银行合并，更重要的是，过去无法承作的项目能够开放来做，希望未来三到五年内透过整并，打造出三到五家亚洲区域性金融机构。

报导指出，马英九表示，做法上首先是将金融服务业纳入自由经济示范区；二是持续开放市场及法规松绑，目前台湾正讨论开放的项目计有26项；第三、台湾未来会将亚洲视为一个主要的市场；第四、推动金融的进口替代，第五、协助金融业掌握网路商机。

报导也称，未来全球金融业发展重心会在亚洲，根据亚洲开发银行估计，亚洲占全球GDP的比例为36%，至2050年会高达50％，显示亚洲的成长将相当惊人，台湾会将亚洲视为主要市场。