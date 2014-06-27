台湾金融：总统鼓励公股银行合并，打造3-5家亚洲区域金融机构--报载

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透台北6月27日 - 台湾经济日报周五指出，总统马英九接受媒体专访时表示，未来将朝五大方向来提升金融服务业，大方向仍朝向开放，并鼓励官股银行合并，更重要的是，过去无法承作的项目能够开放来做，希望未来三到五年内透过整并，打造出三到五家亚洲区域性金融机构。
报导指出，马英九表示，做法上首先是将金融服务业纳入自由经济示范区；二是持续开放市场及法规松绑，目前台湾正讨论开放的项目计有26项；第三、台湾未来会将亚洲视为一个主要的市场；第四、推动金融的进口替代，第五、协助金融业掌握网路商机。
报导也称，未来全球金融业发展重心会在亚洲，根据亚洲开发银行估计，亚洲占全球GDP的比例为36%，至2050年会高达50％，显示亚洲的成长将相当惊人，台湾会将亚洲视为主要市场。
报导表示，对于原本属于外商的服务，马英九指出，希望本地的金融业也能承接，拉回至境内进行交易。过去金融业有总行、分行，现在可以网路行销取代过去传统的方式，所以政府正修订电子支付管理的规定，帮助电子商务发展。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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