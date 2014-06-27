芝加哥期市：大豆期货小跌，但周线可望收高逾1%

美国农业部公布，上周出口销售77.48万吨，高于预估的25-55万吨。

在这当中，单是旧作大豆销售就有31.72万吨，令交易商大感意外，因为库存已不足。

由于豪雨造成北部部分种植地区淹水，因此大豆种植情况有不确定性。

一经纪商Roach Ag Marketing发布调查显示，玉米播种面积为8,930万英亩，低于美国农业部3月预估的9,170万英亩。根据路透调查，分析师预期农业部周一将预估播种面积为9,170万英亩。

分析师预估截至6月1日美国玉米库存为37.22亿蒲式耳，为该日期的四年高位，小麦库存为5.98亿蒲式耳，此将是六年低位。

-------------------------0023GMT-----------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 585.75 1.00 +0.17% +2.58% 616.65 32

CBOT玉米 442.50 -0.25 -0.06% -0.11% 457.93 40

CBOT大豆 1241.50 -2.75 -0.22% +1.39% 1267.48 56

CBOT稻米 $13.46 $0.00 +0.00% -1.72% $13.87 66

美国原油 $105.66 -$0.18 -0.17% -0.79% $104.50 48

汇率

欧元/美元 $1.361 -$0.002 -0.12% +0.05%

美元/澳元 0.941 0.001 +0.07% +0.51%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳/戴素萍 审校 王兴亚/石冠兰)