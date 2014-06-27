中国保险：前五月保险保费收入同比增近三成--保监会

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透北京6月27日 - 中国保险监督管理委员会公布，今年前五月，保险业实现原保险保费收入9,765.67亿元人民币，同比增长26.11%。
保监会网站发布的最新报告显示，前五个月产险公司原保险保费收入3,103.18亿元，同比增长16.78%；寿险公司原保险保费收入6,662.43亿元，同比增长30.98%。
报告称，前五月保险业总资产90,438.19亿元，较年初增长9.11%；净资产9,499.52亿元，较年初增长12.09%。
报告并显示，保险业前五月赔款和给付支出2,958.87亿元，同比增长19.30%。其中，产险业务赔款1,416.38亿元，同比增长13.32%；寿险业务给付1,275.25亿元，同比增长23.15%；健康险业务赔款和给付217.26亿元，同比增长42.09%。
在资金运用方面，保险行业前五个月资金运用余额82,907.19亿元，较年初增长7.85%。其中，银行存款23,329.66亿元，占比28.14%；债券35,588.46亿元，占比42.93%。
保监会周一称，将在北京、上海、广州、武汉四城市开展老年人住房反向抵押养老保险试点。反向抵押养老保险属于商业保险范畴，投保人群为60周岁以上拥有房屋完全独立产权的老年人。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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