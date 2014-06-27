台湾央行：开放银行申购三种天期存单，利率不变

路透台北6月27日 - 台湾央行周五表示，例行开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为2,861.70亿台币。

央行上日召开第二季全体理监事会议，并决议利率维持不变。是连续三年维持重贴现率于1.875%水位。

央行存单各天期发行利率仍然维持如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行4,375.5亿台币存单。