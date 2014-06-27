台湾央行：开放银行申购三种天期存单，利率不变

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透台北6月27日 - 台湾央行周五表示，例行开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为2,861.70亿台币。
央行上日召开第二季全体理监事会议，并决议利率维持不变。是连续三年维持重贴现率于1.875%水位。
央行存单各天期发行利率仍然维持如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行4,375.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为负13亿台币，累计超额准备为46亿台币、加计前期1%的超额准备为2,133亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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