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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 08:55 BJT

台湾央行：开放银行申购三种天期存单，利率不变

路透台北6月27日 - 台湾央行周五表示，例行开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为2,861.70亿台币。

央行上日召开第二季全体理监事会议，并决议利率维持不变。是连续三年维持重贴现率于1.875%水位。

央行存单各天期发行利率仍然维持如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行4,375.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负13亿台币，累计超额准备为46亿台币、加计前期1%的超额准备为2,133亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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