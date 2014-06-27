《中国报摘》--其他报纸重要消息6月27日

**上海证券报**

--全国中小企业股份转让系统做市业务推出日渐临近，目前已有14家证券公司获得做市业务备案函，另有22家券商提出做市业务备案申请。

--*ST超日 公告，公司收到法院相关通知，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对超日的重整申请，并即使公司的破产重整计划得到通过并执行完毕，“11超日债” 债券持有人也存在不能全额受偿的可能。

--国电南瑞 公告，在与南瑞集团、中铁二局等组成联合体中标的项目中占得大头，公司预计将出资7.72亿元人民币，占项目公司的48%。在35.69亿元的总项目中，公司将获得设备集成总包合同，预计总价不超过21亿元。

--国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部课题组报告认为，从整个发展趋势看，中西部无疑将成为未来20年至30年中国城镇化发展的主战场。预计2030年西部城镇化可达65%，城镇人口将达2.5亿人，接近完成高度城镇化的历史任务。

**21世纪经济报道**

--记者采访多家金融机构了解到，商业银行多次收到来自央行的的窗口指导，要求对货币基金协议存款提前支取罚息，目前商业银行在和货币基金做协议存款的时候，需要签订两率不等协议存款，意味着货基提前支取将面临罚息。

**每日经济新闻**

--中国平安 旗下平安好房网宣布，将携手德信地产推出拥有最高可能达30%预期综合收益的互联网金融产品--德信平安好房宝1号，这款好房宝是为德信地产在杭州的金牌住宅项目量身定制的。

--南方航空 董事长司献民表示，上半年国内航空业遇到市场需求下滑，公司一季度亏损，预计下半年将明显好转。

**人民日报**

--财政部部长楼继伟表示，把经济运行保持在合理区间，是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向，总体上看中国仍具备经济增长的坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策来推动经济增长。

**东方早报**

--上海民企易饰嘉公司以注册商标"为为网"为名称向苹果 申请应用程序被拒，因为为网App版本已存在，易饰嘉将苹果和目前为为网应用程序的开发公司告上法院，要求停止侵权并赔偿1亿元相关损失。（完）