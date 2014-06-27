更新版 1-英国数据：6月消费者信心指数升至正1，创九年新高--GfK

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
在GfK指数中，仅有消费者对未来12个月个人财务状况评估的分项数据下降。
周五公布的另一项调查显示，作为英国经济另一主要成长动力的房市，于上月略微降温。
数据公司Hometrack表示，6月房价成长0.3%，5月成长0.5%；英格兰及威尔士仅约三分之一区域房价上涨，而两个月前有50%的区域房价上涨。
“被压抑的需求在过去18个月涌入市场，导致房价受到上升压力。这股趋势现在似乎失去动能，而当月对房屋的需求并未改变，”Hometrack研究主管Richard Donnell指出。
此前一天，英国央行首度对民众贷款购房设限，以期阻遏负债水位上扬及房价急升的景况。
Hometrack预计，未来几个月房价涨速会进一步放缓。
GfK在6月2-18日期间代表欧盟执委会进行了此项调查。(完) (编译 石冠兰/龚芳; 审校 李婷仪/许娜)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。