更新版 1-英国数据：6月消费者信心指数升至正1，创九年新高--GfK

在GfK指数中，仅有消费者对未来12个月个人财务状况评估的分项数据下降。

周五公布的另一项调查显示，作为英国经济另一主要成长动力的房市，于上月略微降温。

数据公司Hometrack表示，6月房价成长0.3%，5月成长0.5%；英格兰及威尔士仅约三分之一区域房价上涨，而两个月前有50%的区域房价上涨。

“被压抑的需求在过去18个月涌入市场，导致房价受到上升压力。这股趋势现在似乎失去动能，而当月对房屋的需求并未改变，”Hometrack研究主管Richard Donnell指出。

此前一天，英国央行首度对民众贷款购房设限，以期阻遏负债水位上扬及房价急升的景况。

Hometrack预计，未来几个月房价涨速会进一步放缓。

GfK在6月2-18日期间代表欧盟执委会进行了此项调查。(完) (编译 石冠兰/龚芳; 审校 李婷仪/许娜)