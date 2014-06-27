台湾债市：公债殖利率随美债下跌，央行鸽派言论有利短债止稳

路透台北6月27日 - 台湾公债殖利率周五早盘下跌，因台湾央行对通膨展望温和，且昨晚美国10年公债 殖利率触及三周低位的带动。

交易商表示，昨日央行释出的讯息显示，今年升息的机率可能性为零。货币市场短率应该仅会进行量的调控，至于价格则不会调整。此对债市短端具有安定作用，不过五年券先前受筹码因素导致殖利率大弹的余悸犹存，短线修正后，可能陷入整理。

“今年标五年券的都还赔钱，殖利率若再往下会遭遇卖压。”一位证券商交易主管说。

另一大型银行交易主管则称，央行对通膨轻描淡写，不认为是个问题，此对短率有稳定功能。此外，近两日台币兑美元 升破30.0关卡，引发央行对汇率放手的想像空间，也对短率有压抑作用，可以稍稍抚平市场的恐慌心态。

央行在昨日理监事会议后发布的新闻稿中表示，实际产出仍低于潜在产出，通膨展望尚在可控制范围；另因欧美货币政策走向可能影响国际金融市场，以及地缘政治风险，全球景气仍具不确定性。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ：1.56-1.58%

• 五年公债103/10 ：1.15-1.17%

本地时间10:03时最新报价：

• 103/6殖利率跌2.51基点报1.5749%。

• 103/10今日展开发行前交易，殖利率报1.1657%。

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